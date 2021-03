Sorrento. A Villa Fiorentino in mostra le foto di Gianfranco Capodilupo dedicate ai riti pasquali della Penisola sorrentina.

Sorrento. A partire dal 10 marzo e fino al 4 aprile, in occasione della Pasqua 2021, si terrà a Villa Fiorentino la mostra fotografica “Il colore della passione – Immagini della settimana Santa in Penisola Sorrentina” a cura del fotografo Gianfranco Capodilupo.

Sarà possibile ammirare una ottantina di scatti che rappresentano i riti che caratterizzano la penisola sorrentina nel periodo pasquale e che costituiscono una peculiarità del territorio della Costiera.

La mostra è idealmente divisa in due sezioni: al piano terra una analogica con una serie di immagini facenti parte del catalogo “Incappucciati” del maestro Capodilupo accompagnati da un video che trasmette le immagini di tutto il catalogo; al primo piano, invece, troviamo una serie di immagini digitali con in sottofondoil suono delle musiche tradizionali del periodo pasquale che accompagnano il visitatore in questo viaggio virtuale che, soprattutto quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, consentiranno di vivere lo spirito del periodo.

A causa le restrizioni imposte la mostra sarà trasmessa esclusivamente in maniera virtuale sui canali social della Fondazione Sorrento.