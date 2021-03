Sorpresa Napoli, Max Viggiani alla nostra redazione: “mi giungono notizie che potrebbe arrivare Spalletti”

Intervistato dalla nostra redazione sportiva, Max Viggiani, conduttore di RTL, ha svelato che se il Napoli dovesse continuare a portare a casa risultati negativi, Gattuso potrebbe essere sostituito immediatamente da Luciano Spalletti! “Le notizie dell’ultima ora che mi sono giunte, è il possibile arrivo di Spalletti – afferma Viggiani – . Il tecnico di Certaldo sarebbe disposto ad arrivare nella città partenopea dove troverebbe un organico buono con il quale è convinto di poter raggiungere l’obiettivo del quarto posto”. No Sarri, no Benitez, no Mazzarri no Allegri ma Spalletti dunque potrebbe essere la sorpresa che il presidente De Laurentiis farebbe trovare ai tifosi nell’uovo di Pasqua!