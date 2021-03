Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale da lunedì

Silvio Berlusconi “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Potrebbero essere necessari ancora “alcuni giorni” di ricovero e “fra un paio di giorni sapremo meglio” quale sono le sue condizioni- ha aggiunto.

Come nelle scorse udienze, la difesa dell’ex premier ha deciso «di non avanzare istanza di legittimo impedimento» per chiedere il rinvio del processo e dunque oggi 24 marzo l’attività in aula va avanti.

Come si apprende da fonti di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano “per il monitoraggio clinico di routine e l’adeguamento alla terapia in atto e verrà dimesso a breve”.

Fonte: il Sole 24 ore