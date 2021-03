Sicilia, l'attività eruttiva dell'Etna è in aumento

In Sicilia, nuove attività del vulcano Etna. I violenti boati fanno vibrare finestre e porte di tutti i paesi situati alle pendici del vulcano, e un aumento dei valori dell’ampiezza del tremore dei condotti magnatici interni sono in costante aumento raggiungendo la soglia di livello alto. Questi sono i segnali di una ricarica di energia dell’Etna che preannunciano un nuovo parossismo, un fenomeno esplosivo che indica che un vulcano entra in attività. Quest’ultimo sarebbe il 15esimo dal 16 febbraio scorso sul vulcano attivo più alto d’Europa.

Su Twitter, INGVvulcani scrive:

Undicesimo episodio parossistico in 3 settimane al Cratere di Sud-Est dell’#Etna, nella notte del 9-10 marzo 2021. Alte fontane di lava, colonna eruttiva di diversi chilometri, ricadute di cenere & lapilli verso est-nordest, colata lavica verso la Valle del Bove.

Fonte: il Mattino