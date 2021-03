Cava de’ Tirreni ( Salerno ) Riceviamo e pubblichiamo : “Questa mattina vero le ore 10,45 il Capogruppo Consiliare de LA FRATELLANZA, sollecitato da tante segnalazioni pervenute, è andato a Santa Lucia presso il Centro Vaccinazioni. Come si Evince dalle foto ha trovato tutto chiuso.

Le vaccinazioni, diversamente da come annunciato dall’assessore Armando Lamberti, avvengono con molto rilento. Infatti Il Centro Vaccinazione, diversamente da quanto sbandierato dall’Amministrazione Servalli non è operante dalle ore 9 del mattino. Il Centro apre solo di pomeriggio, per un tempo molto limitato, solo per immunizzare con vaccino AstraZeneca il personale scolastico.

E gli Over 80? A QUANDO? Mancano i frigoriferi.

A quanto riferitoci, invece l’Ospedale Santa Maria dell’Olmo è in possesso del frigorifero idoneo alla conservazione del vaccino Pfizer. Perché l’ASL e la Direzione del A.O.U. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, INVECE DI COLLABORARE S’IGNORANO?

Attualmente come si evince dai dati pubblicata sulla piattaforma web della Regione Campania, gli Over 80 cavesi sono 2.265 e di questi nessuno o quasi, è stato già vaccinato.

Di questo passo riusciremo a vaccinare l’intera popolazione cavese solo per il 2025.

ARMANDO LAMBERTI dove sei? Non è il momento di trastullarti a leggerti Platone.

Sei incapace di svolgere, in modo sia pure approssimativo, i tuoi compiti di Assessore.

Ancora una volta ti diciamo: DEVI DIMETTERTI.

Abbia poi il coraggio di rassegnare le proprie dimissioni anche il direttore Sanitario, facente funzioni, del Distretto 63 Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi, dott. Pio Vecchione, che solo a fine febbraio, come riferitoci dal personale ASL, si è ricordato che doveva richiedere, sulla piattaforma web, la fornitura di un frigo per la conservazione dei vaccini.

Ed il sindaco Servalli?

Ci dicono, persone bene informate vicino al suo entourace, che soffre di insonnia ed è preoccupato per il clima creatosi in seguito alle note vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Vincenzo Servalli, se non hai la serenità sufficiente per ricoprire la carica di sindaco e svolgere il tuo compito, è bene che dai le DIMISSIONI.

Cava de’ Tirreni, 10 marzo 2021

Movimento Politico LA FRATELLANZA”