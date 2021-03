Si cerchi una buona soluzione per il depuratore e il tunnel a Maiori

La determinazionen dell’assessore comunale di Maiori, Mario Ruggiero (politico locale molto considerato) nel chiamarsi “fuori” dalla adesione al progetto per la realizzazione del depuratore consortile che dovregbe sorgere in località Demanio di Maiori, ha smosso alquanto le acque (non quelle reflue). Questo depuratiore da costruire dovrebbe essere al servizio del Comuni di Atrani, Scala, Ravello, Minori e naturalmente Maiori.

Le acque smosse da Ruggiero trovano, oltre alla adesione delle due liste di opposizione maioresi (d’Amato e della Pace), l’atrtenta partecipazione alla discussione di una considerevole parte dei cittadini maioresi.

E, alla luce di quanto in atto, molti si attendono eguale determinazione, e non solo di Ruggiero, per la scandalosa progettazione del tunnel stradale Maiori.-Minori che, in tutta sincerità non trova alcuna soddisfazione. Perchè è un aborto ecologico oltre che una sorta di compiacimento per alcuni. C’è sempre tempo per approntare un progetto di allargamento della curva Mezzacaopo in località Minori, senza bisogno di stravolegere la caratteristica secolare passeggiata del borgo romano, arrivataci intatta da secoli.

Amalfi, località Luna, docet da circa settanta anni.