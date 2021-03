Si avvicina San Giuseppe: gli auguri di Giovanni al padre, titolare della pasticceria Buonocore di Arola in Vico Equense. Tra pochi giorni sarà San Giuseppe, la giornata dedicata ai papà.

Giovanni, un marittimo in questo momento in Grecia, approfitta dell’occasione per inviare i suoi auguri al padre, Giuseppe.

Giuseppe, che ha oramai quasi settant’anni, è il titolare della storica piccola pasticceria Buonocore di Arola, frazione di Vico Equense, ed è un vero e proprio specialista delle zeppole. Infatti, pasticciere da circa cinquantacinque anni, passa il suo giorno di festa friggendo migliaia di zeppole.

La pasticceria tanto amata dai cittadini di Vico Equense e non solo, offre dolci tipici della tradizione napoletana: cornetti, brioche, mignon e torte di lavorazione artigianale, ripieni con creme preparate con ricette di una volta.

Anche noi di Positanonews approfittiamo dell’occasione per porgere i nostri sinceri auguri a Giovanni.