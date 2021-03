Ci stiamo avvicinando al 19 marzo giorno di San Giuseppe e festa del papà, tipico dolce di questo giorno sono proprio le Zeppole di San Giuseppe! Ecco la ricetta proposta dall’Alternanza del Liceo Marone di Meta con Positanonews

Zeppole di San Giuseppe al forno

Foto 2 di 2



Ricetta:

Ingredienti per 15 zeppole:

150ml di acqua

100 gr di burro

150 gr di farina 00

5 uova medie

1 pizzico di sale

Ingredienti per la crema:

Mezzo litro di latte

3 tuorli d’uovo

100gr di zucchero

75gr di farina

1 buccia di limone

Procedimento:

Versare l’acqua in una pentola e aggiungiamo il burro a pezzetti,il pizzico di sale e mettere sul fuoco, appena il composto inizia a bollirei versiamo tutta la farina in una sola volta e mescoliamo energicamente.

Una volta pronto l’impasto far raffreddare per 30 minuti, dopodiché aggiungiamo le uova una alla volta, mescolando energicamente. L’impasto è pronto! La crema deve essere densa e liscia. Trasferiamo l’impasto in una sacca à poche e dare la forma di zeppole. Cuociamo in forno ventilato preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Dopo i primi 15 minuti abbassiamo la temperatura del forno a 190 gradi e cuociamo per altri 10 minuti. Dopodiché lasciamo raffreddare le zeppole nel forno leggermente aperto con un mestolo da forno. Pronte le zeppole!

Passiamo alla preparazione della crema!

Procedimento:

In una pentola unire uova con lo zucchero, farina e girare con la frusta dopodiché aggiungere latte tiepido e buccia di limone ,mettere su fuoco e addensare. Far raffreddare e farcire le zeppole. Guarnire con amarene e zucchero a velo!

Le nostre zeppole di San Giuseppe al forno sono pronte!

FRANCESCA PALOMBA

Alternanza Liceo Marone di Meta con Positanonews