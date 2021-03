Sconfitta di misura per il Sorrento sul campo del Casarano

Sconfitta di misura per il Sorrento sul campo del Capozza di Casarano nel recupero della quindicesima giornata. I costieri, quasi mai pervenuti nel primo, tempo lasciano la supremazia territoriale ai padroni di casa, ma controllano il gioco nella ripresa fino a quando, un infortunio a Cacace, costringe La Scala a sostituire il centrale della difesa con Alessandro Gargiulo. Un cambio che, probabilmente, squilibra la retroguardia rossonera che, al 22’, subisce la rete decisiva del difensore pugliese Pagliai. Al Capozza di Casarano, oltre alla possibilità di fare punti, mister La Scala perde anche Mezavilla e Cacace: il primo fermatosi nel riscaldamento pregara ed il secondo nel corso della ripresa. Prossima gara per i rossoneri domenica 21 marzo, nuovamente in Puglia per la trasferta a Molfetta. Intanto in settimana si attende la decisione del Comitato Interregionale che dovrebbe fissare anche la data del recupero casalingo con il Gravina.