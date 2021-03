Scafati, sequestrata auto con targa contraffatta, sanzioni per 10 mila euro

Tre soggetti sono stati fermati ieri sera in via Terze dagli agenti della Polizia locale. Erano a bordo di una Bmw con targa contraffatta. Sono stati sanzionati per diecimila euro.

Scafati (Sa), 29 marzo 2021 – Nell’ambito delle attività di controllo sul territorio condotte nel fine settimana, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno identificato tre soggetti di nazionalità bulgara sorpresi in via Terze a bordo di una Bmw con targa contraffatta. I tre erano sprovvisti dei documenti di riconoscimento ed il conducente era privo di patente di guida. A loro carico sono scattate sanzioni per diecimila euro.

Il Sindaco Cristoforo Salvati ha dichiarato: