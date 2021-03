Scafati, sanzionate 40 persone per aver organizzato un funerale con banda musicale. Nel corso della mattina di oggi, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, insieme ai carabinieri della Tenenza locale, agli ordini del tenente Gennaro Vitolo, hanno accertato che all’interno del cimitero cittadino era in corso un rito funebre con la presenza di una banda musicale. Al seguito del corteo, sono state identificate 40 persone, tutte sanzionate per violazione delle norme anti-contagio.

“Ci sono – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – ulteriori accertamenti in corso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti ed accertare eventuali responsabilità. Ci associamo al dolore della famiglia della persona deceduta, ma il momento è particolarmente difficile e bisogna attenersi rigorosamente alle regole”.

“E’ assurdo che, nonostante le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid, sia stato organizzato un funerale con banda musicale al seguito e con cosi tante persone assembrate. E’ davvero sconcertante prendere atto del fatto che la gente non voglia capire quanto sia difficile fronteggiare questa emergenza. Gli sforzi di tutti rischiano di essere vanificati dai comportamenti irresponsabili di pochi”.