Scafati muore barista 39enne ricoverato con il Covid . Luigi Barbaro lavorava in un un noto bar tabacchi, quando ha dovuto fermarsi perché era stato contagiato. La vittima era ricoverata al Covid center di Ariano Irpino e, in pochi giorni, le sue condizioni di salute si sono aggravate e nella giornata di ieri il suo cuore ha cessato di battere. Molti i commenti e i ricordi di social. Barbaro era ricoverato ad Ariano perché l’ospedale di Scafati è da giorni pieno. Non ci sono più posti letto per l’emergenza in provincia di Salerno , con la fila di ambulanze costrette fino a 20 ore di attesa. E intanto aumentano le vittime dell’epidemia.