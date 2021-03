Scafati, l’ospedale Scarlato al collasso

Scafati (Salerno), l’ospedale Scarlato al collasso

Controllo dei carabinieri all’ospedale Scarlato di Scafati qui da diversi giorni si registrano code di ambulanze all’esterno.

Al loro arrivo i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno visto quattro ambulanze che attendevano con pazienti all’interno.

Un equipaggio stava aspettando che si liberasse un posto da circa 24 ore.

Gli uomini dell’Arma, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, hanno appurato che l’ospedale non riceveva per saturazione.

In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per verificare come vengono assegnati gli interventi e se il tutto stia funzionando in maniera corretta.

Fonte: Il Mattino