Scafati: donna muore in ambulanza dopo 24 ore in fila per il ricovero

È morta in ambulanza mentre si trovava in fila davanti al Pronto soccorso del Covid Hospital “Scarlato” di Scafati. È finita così la corsa verso quell’unico appiglio di salvezza di un’anziana, una donna di 80 anni di Corbara, contagiata nei giorni scorsi e aggravatasi nella serata di lunedì: non è arrivata dal sua città ma da una Rsa di Angri dove viveva da tempo. Trasportata d’urgenza in ospedale, in codice rosso, l’anziana ha trascorso la notte a bordo del mezzo di soccorso, monitorata costantemente dal personale che ha continuato a somministrarle ossigeno. All’alba di ieri, però, per l’80enne non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere e così quell’ambulanza a cui i familiari avevano affidato la donna, sperando potesse condurla alla salvezza, si è trasformata in un carro funebre. Lo apprendiamo dalla Città di Salerno.

Dolore e sgomento anche tra i medici e gli infermieri degli altri mezzi in fila: erano sette le “sirene” rimaste in attesa per tutta la giornata. Tutte con pazienti Covid a bordo, in codice rosso. E tutti sfiniti dall’impossibilità di poter assistere al meglio gli ammalati. Soltanto a metà mattina il corpo dell’anziana è stato trasferito nella sala mortuaria dello “Scarlato” in attesa di essere riconsegnato ai familiari. Una situazione drammatica, ormai sfuggita al controllo. Che fa montare la rabbia per un sistema sanitario ormai al collasso, nonostante sulla carta si continuino a sbandierare numeri di posti letto che nella realtà non sono disponibili, andandosi a scontrare con le infinite attese degli ammalati dinanzi agli ospedali.