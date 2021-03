Savoia-Carbonia: le dichiarazioni di mister Ferraro

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro, che ha presentato così la sfida di domani contro il Carbonia: “La squadra sta bene, è chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, ma siamo tutti estremamente motivati a dare il massimo per uscire da questa situazione. Siamo tutti in discussione e ognuno di noi deve fare qualcosa in più. Abbiamo un solo obiettivo che è quello di tornare a vincere. Ritrovare i tre punti è fondamentale per prepararci al meglio per questo rush finale. Io non sono qui per fare confusione. Devo cercare di mettere i singoli nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Il mio compito è agevolarli e aiutarli. L’aspetto mentale in questo momento è vitale. Una vittoria convincente, da squadra forte e unità può portare una ventata di ottimismo per il futuro. La paura è normale quando mancano i tre punti da tanto. Quando si viene a Torre Annunziata, con una proprietà così importante e dei dirigenti preparati, le pressioni sono all’ordine del giorno e non possiamo tirarci indietro. Conosciamo bene le nostre responsabilità. Ci aspetta una gara difficile domani, contro una squadra che sta sorprendendo e che pratica un ottimo calcio. Verranno qui a fare la loro partita, ma noi non saremo da meno, ne sono certo. Sarà una gara ad alto ritmo e intensità, ribatteremo colpo su colpo per tornare a vincere. Mancheranno causa infortunio Nespoli, D’Auria, Correnti, Badje, Russo, Sorrentino e Letizia”.