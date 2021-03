Il Sassuolo e il Napoli scenderanno in campo per la sfida della 25esima giornata di Serie A. Silenzio stampa in casa azzurra ma Rino Gattuso, che farà a meno di Victor Osimhen, Hirving Lozano e Andrea Petagna, oltre allo squalificato Kalidou Koulibaly, ritrova il difensore Kostas Manolas, che dovrebbe partire dalla panchina. Mister Roberto De Zerbi invece farà a meno del lungodegente Filippo Romagna e di Jeremie Boga, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches.

In vista del match di domani contro il Napoli, 25ª giornata di Serie A TIM in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 18.30, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI: 47 Andrea CONSIGLI, 56 Gianluca PEGOLO, 63 Stefano TURATI

DIFENSORI: 2 MARLON, 5 Kaan AYHAN, 6 ROGERIO, 13 Federico PELUSO, 17 Mert MÜLDÜR, 22 Jeremy TOLJAN, 31 Gian Marco FERRARI, 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI: 4 Francesco MAGNANELLI, 8 Maxime LOPEZ, 10 Filip DJURICIC, 14 Pedro OBIANG, 23 Junior TRAORE, 73 Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI: 9 Francesco CAPUTO, 18 Giacomo RASPADORI, 25 Domenico BERARDI, 27 Lukas HARASLIN, 30 Brian ODDEI, 92 Gregoire DEFREL

Dirige il match l’arbitro Marini di Roma.

Non sarà del match Koulibaly squalificato. I convocati di Gattuso: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).