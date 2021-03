Sarno, ordinanza sindacale: chiuse piazze, ville e parchi

Il Comune di Sarno, con un’ordinanza a firma del sindaco Giuseppe Canfora, ha disposto per tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e distributori automatici h24, il divieto di vendita a partire dalle 18 e fino alla chiusura delle bevande alcoliche.

L’ordinanza dispone anche il divieto di stazionamento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi pubblici, in particolare in Piazza Cinque Maggio, corso Giovanni Amendola, piazza mercato, Lungofiume, Piazza Marconi, Piazza Duomo in località Episcopio, Piazza Luciano De Crescenzo e località Lavorate, piazzetta Foce, dove è consentito il solo transito con divieto di permanenza di stazionamento soprattutto se su panchine o muretti.L’ordinanza dispone anche la chiusura dei parchi pubblici e delle ville comunali, e la chiusura delle ludoteche.