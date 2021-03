SARNELLI-ANDREANO, MADRE E FIGLIA DUETTANO PER LA PRIMA VOLTA: QUANDO L’AMORE E’ FEMMENA E VINCE SU TUTTO

È un amore autentico e illimitato quello di una madre nei confronti di una figlia. E quando il sentimento viene impreziosito dalla musica, allora diventa magia e allarga gli orizzonti di un viaggio senza confini nell’universo femminile.

Un concentrato di pensieri che ci accompagnano quando sintonizziamo le nostre frequenze sensoriali ed emotive con l’ascolto del brano È femmena, l’ultima fatica discografica dell’impareggiabile artista partenopea Monica Sarnelli, che per l’occasione duetta – per la prima volta in assoluto – con la bellissima figlia Francesca Andreano, astro nascente nel panorama canoro nazionale.

Due donne di talento, custodi di valori che vengono illustrati nei versi del brano scritto da Luigi Sica e Mauro Spenillo: dalla verità alla libertà, dalla pazienza all’ottimismo di un mondo nel quale venga messo al bando il pregiudizio verso le donne. Un inno d’amore e passione per scacciare la paura per le violenze, per reclamare il diritto di rimanere sé stesse, cioè donne, per questo motivo uniche, fantastiche e belle per quello che sanno essere e sanno trasmettere, ciascuna a modo proprio, per sognare un futuro migliore.

Lo stile caldo della voce di Monica Sarnelli si sposa idealmente con il rap incalzante che la figlia Andreano sa proporre con disinvoltura e semplicità, lasciando trasparire il forte legame che unisce per sempre nel cuore una mamma ed una figlia.

Un brano piacevole, orecchiabile e che si lascia cantare, contagiando di sorrisi chi l’ascolta o si cimenta ad intonarlo mentre in auto, magari, si trova a percorrere i tornanti della nostra splendida costa partenopea.

Il videoclip di È femmena è visibile su You Tube al seguente link:



ROSA FERRANTE