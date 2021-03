Sant’Agnello. “Verità per Giulio Regeni”, il cartello rimosso da vigili. Il sindaco Sagristani esprime rammarico con un post su Facebook

Esprimo il più vivo rammarico per la rimozione dal balcone di una privata abitazione, in località Maiano nel territorio di S. Agnello, del cartello che chiede “Verità per Giulio Regeni”.