Sant’Agnello, tir incastrato in Via Iommella. Salvatore Mare: “La segnaletica è importante”

La vicenda del tir incastrato in via Iommella Piccola a Sant’Agnello – riportata questa mattina da Positanonews – non è passata inosservata al consigliere di minoranza di Piano di Sorrento, Salvatore Mare, che commenta: La segnaletica è importante, giammai un piccolo cartello dovesse trarre in inganno un conducente di un qualsiasi veicolo.

L’esponente del M5S, facendo riferimento alla vicenda Giulio Regeni, ha poi aggiunto: Quindi a Sant’Agnello ci si preoccupa di far rimuovere quello privato in solidarietà a Giulio Regeni, e ci si dimentica di indirizzare i tir nel giusto percorso.