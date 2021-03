Sant’Agnello ( Napoli ). Si continua a parlare di Ospedale Unico della Penisola sorrentina – Interessante la Proposta Collaborativa di Tonino De Angelis che propone una alternativa allo stravolgimento del centro di Sant’Agnello per il Cavone di Piano di Sorrento, ma Positanonews ha saputo in anteprima una idea iniziale che misteriosamente sarebbe stata scartata, quella di utilizzare una struttura alberghiera esistente ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento. Una cosa che ci incuriosisce e approfondiremo, ma non è campata in aria, infatti quasi ovunque nelle città gli ospedali sono delocalizzati dal centro per ovvi motivi, un ospedale non può essere bloccate dal traffico, inoltre vi immaginate un paese turistico con ambulanze che vanno e vengono? Insomma un ospedale che accorpa tutta la penisola sorrentina e mezza Costiera amalfitana , da Vico Equense a Massa Lubrense e Positano fino a Praiano, avrà un traffico di ambulanze come minimo di sei o sette al giorno. Per non parlare comunque dell’ordinario traffico già caotico e del problema idrogeologico.

Riportiamo la proposta di Tonino De Angelis che si è ingegnato al proposito e rimaniamo convinti che delocalizzare l’ospedale sarebbe la scelta più sensata e fra l’altro adottata da tutti. Non ci ascolteranno, come è stato con l’ospedale di Pogerola di Amalfi, una struttura enorme rimasta chiusa dal giorno che è stata completata, come , purtroppo, avevamo previsto, speriamo di cuore di sbagliarci , ma oramai De Luca , la Regione Campania e i sindaci hanno deciso, sperando bene e facendo il nostro dovere di dare luce quanto più possibile fornendo tutti i punti di vista pubblichiamo De Angelis.

L’ALTERNATIVA AL PROGETTO

Delocalizzazione e Senior Housing (1)