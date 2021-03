Sant’Agnello. Non c’è solo il manifesto per Regeni, fra vigili e amministrazione Sagristani le segnalazioni di Rocco aspirante sindaco

Sant’Agnello ( Napoli ) . Non c’è solo il manifesto per Regeni, fra vigili e amministrazione Sagristani le segnalazioni di Rocco aspirante sindaco. Una situazione surreale non solo l’intervento della polizia municipale che ha fatto rimuovere il manifesto per Regeni, e qui non entriamo sulla legalità o meno della cosa, ma anche l’attacco , chiamiamolo così, del sindaco Piergiorgio Sagristani alla sua stessa polizia municipale.

In piazza a Sorrento si parlava di possibili retroscena. Fibrillazioni che vi sarebbero state fra il presidente del consiglio comunale Rocco , che si comporta come se fosse all’opposizione pare, con richieste di accessi agli atti, e il comandante della Polizia Municipale Nello Gargiulo, che fra l’altro è alla soglia del pensionamento dopo anni di onorato servizio.

Il tutto nasce dall’aver coinvolto nella maggioranza, dandogli la presidenza del consiglio, Rocco, che si è così distaccato dalla minoranza del Movimento Cinque Stelle, ma nel contempo l’indole di Rocco è quella che è e quindi si creano questi conflitti. Non solo ma sembra che lo stesso Rocco stia pensando a potersi candidare sindaco alla prossima tornata, ma non crediamo che Peppe Gargiulo stia a guardare, staremo a vedere…