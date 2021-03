Sant’Agnello ( Napoli ). Le scene della Passione per il Covid di Girolamo Tozzi il maestro dei fiori. L’idea più bella di questo periodo molto sentito in Penisola sorrentina che va da Sorrento a Vico Equense è quella di un privato, ma non uno qualunque. Parliamo di Girolamo Tozzi, un maestro, ma non ama essere chiamato così, dei fiori . E’ lui che ha ideato anche storiche manifestazioni floreali che speriamo tornino.

di 9 Galleria fotografica Sant’Agnello. Le scene della Passione per il Covid di Girolamo Tozzi il maestro dei fiori









Il direttore di Positanonews Michele Cinque lo ha intervistato in esclusiva questa sera dopo l’installazione di queste straordinarie scene che rappresentano simboli della Passione della Settimana Santa ma anche della Via Crucis “Un pensiero ai morti di Covid che non hanno potuto avere neanche un abbraccio “.