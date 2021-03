Sant’Agnello. Incidente nella notte, ragazzo ancora in ospedale. Indagini della Procura della Repubblica di Torre Annunziata . Il ragazzo al San Leonardo di Castellammare di Stabia ha subito fratture scomposte al naso . La dinamica ha visto l’auto salire da Via Crawford, di cui era stato cambiato il senso di marcia. Ci si lamentava di scarsa segnaletica ed illuminazione. In ogni caso è intervenuta tempestivamente la Polizia di Stato di Sorrento ed è stata richiesta l’acquisizione delle immagini dalle telecamere diverse, anche dei privati, nei pressi del crocevia della Farmacia Palagiano. Auguriamo pronta e presta guarigione al ragazzo per il quale ci eravamo preoccupati.