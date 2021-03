Sant'Agnello, in serata grave incidente stradale sul Corso Italia

Sant’Agnello. Alle 22.00 circa di oggi si è verificato un grave incidente stradale sul Corso Italia, all’altezza di Piazza Sant’Agnello. Il sinistro ha visto coinvolti un’autovettura ed un ciclomotore che sono entrati in collisione. Stando alle prime ricostruzioni l’auto proveniva da Via Crawford (il cui senso di marcia è stato ultimamente cambiato) ed una volta immessasi sul corso è stata attinta sulla fiancata sinistra da un ciclomotore che percorreva il tratto stradale in direzione Sorrento. A seguito del violento impatto il conducente è caduto al suolo unitamente al mezzo riportando delle importanti ferite che ne hanno motivato l’immediato trasporto presso l’ospedale di Sorrento dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Va sottolineato che il luogo dell’incidente è scarsamente illuminato precludendo una buona visibilità e favorendo il verificarsi di incidenti che purtroppo, come nel caso di questa sera, possono essere molto gravi.