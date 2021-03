Sant’Agnello, in aumento i furti nei supermercati. Pubblichiamo di seguito le parole che ci ha scritto il titolare di un Supermercato di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, per quanto riguarda il problema dei furti che avvengono all’interno di questi esercizi.

“Desidererei porre alla sua attenzione un problema che in queste ultime settimane sta diventando molto frequente – ha detto a Positanonews -. E’ un po’ di tempo che nel Supermercato da me gestito e non solo, a detta dei colleghi, si sta amplificando il problema dei furti.

Dai cinque o sei casi a settimana siamo passati al doppio.

Certo la situazione economica non è delle migliori, per cui molte persone chi per un motivo , chi per puro “vizietto” tende a rubare piccoli pezzi di salumeria “formaggio” dal supermercato.

Non a caso nella giornata di domenica abbiamo fermato una coppia che aveva introdotto furtivamente nel borsello un pezzo di formaggio. I signori sono stati prontamente denunciati ai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento.

Vorrei che passasse il messaggio che da parte nostra abbiamo alzato l’asticella dei controlli, per cui da ora in poi applicheremo TOLLERANZA ZERO”.