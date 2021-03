Sant’Agnello: il Comandante Gennaro Arma torna in mare. Ce ne parla Antonino Siniscalchi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Il ritorno a bordo per il primo viaggio dell’ammiraglia della «Princess Cruises», costruita da Fincantieri a Monfalcone. Partita da Trieste, l’«Enchanted Princess», è in rada nel porto di Limassol, a Cipro, in attesa del varo del programma dell’attività di crociere nel Mediterraneo. La nave, consegnata lo scorso settembre alla «Princess Cruises», non è mai entrata in servizio. Il battesimo della prestigiosa unità, lunga 330 metri, larga 39 metri, 145.281 tonnellate di stazza lorda, in «pause operation», affidato al comandante Gennaro Arma, tornato a bordo dieci mesi dopo lo sbarco dalla «Diamond Princess». Il comandante, nominato commendatore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fu l’ultimo a scendere dalla nave, trasformata in un inferno dalla quarantena per i casi di coronavirus, un anno fa al largo della baia giapponese di Yokohama, dopo l’esplosione dei contagi a bordo. «Il ritorno a bordo – sottolinea – è stato indubbiamente emozionante. Stavolta partire da casa è stato diverso, un po’ meno triste del solito. Le partenze non sono mai semplici, non ci si abitua mai, ma questa volta c’era forte il desiderio di riprendersi l’altra metà della tua vita, quella che era stata messa da parte. Ho trascorso 10 mesi bellissimi a casa dove ho potuto godermi la famiglia e gli affetti, ma per chi come me ha fatto del mare la sua passione dopo tanto tempo comincia ad avvertire la mancanza del mare, dell’essere in mare».

L’OTTIMISMO Gennaro Arma ha raccontato le sue memorie nel libro «La lezione più importante» (Mondadori). Dieci mesi lontano dal comando di una nave non hanno intaccato la voglia di ripartire dalla sua casa di Sant’Agnello, lasciando la moglie e il figlioletto. «Per ora siamo all’àncora in attesa di tempi migliori». Già, ma come? «Oggi come allora, anche se con le dovute proporzioni, tutto sembra irreale. Manca la sostanza di una nave da crociera, il motivo che la sostiene, la gente. In prospettiva futura prevale l’ottimismo. Sembra che le cose stiano migliorando e siano più che promettenti. Grazie alla vaccinazione siamo fiduciosi di poter ripartire e ritrovare un numero crescente di navi da crociera in giro per i mari. Inizialmente in quelle zone del mondo dove il vaccino è stato più diffuso, poi con itinerari che raggiungeranno anche altri luoghi. L’industria delle crociere ha sempre mostrato grande resilienza – chiosa Arma – È un settore che ha investito molto nella lotta al Covid. I protocolli rigidi ed efficaci che sono stati implementati per questo settore, combinati alla vaccinazione di massa, renderanno nuovamente le navi da crociera il posto più sicuro dove trascorrere le vacanze».