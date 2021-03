Sant’Agnello: i dipendenti del Superò hanno perso la causa

Sant’Agnello: i dipendenti del supermercato Superò Srl hanno perso la causa. Riceviamo e pubblichiamo la nota in risposta a un precedente articolo dove si leggeva: “il sindacato Flaica Cub apre la vertenza nei confronti del Supermercato Superò Srl per i diversi licenziamenti avvenuti a fine contratto a tempo determinato senza la richiamata in servizio degli ex dipendenti”.

“La vicenda è grave perchè si tratta di persone con famiglie a carico e affitti da pagare, nella migliore delle ipotesi potranno ricevere fra due o tre mesi qualcosa di disoccupazione. Inoltre non vengono preavvisati di questa modalità, ma glielo si dice l’ultimo giorno di lavoro di contratto a tempo determinato”.

La nota – che si vede in immagine – smentisce quanto detto precedentemente e fa cadere le accuse contro il supermercato, che ha vinto la causa.