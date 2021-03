Sant’Agnello. Chiusa la piazza della Marinella, dopo i sigilli alla panchine a Sorrento, off limits la Penisola Sorrentina. Ma era proprio necessario? A Piano di Sorrento, alla fine, ci si è affidati all’autoresponsabilità e ai controlli, e in Piazza Cota e Piazza Mercato non abbiamo visto chissà quali assembramenti. Non sappiamo cosa succede a Vico Equense e Massa Lubrense, ma queste misure anche fisicamente repressive possono prostrare maggiormente la popolazione già provata dal Covid e dalle ristrettezze economiche.