Sant’Agnello: camion cisterna bloccato in Via Iommella Piccola

Sant’Agnello. Qualcosa è andato storto nelle segnalazioni dei cartelli. Non si spiega altrimenti come un camion cisterna questa mattina sia rimasto bloccato in Via Iommella Piccola bloccando praticamente il passaggio lungo la strada. Lo apprendiamo dai social dove leggiamo post come “Il genio del sabato mattina, praticamente chiusa l’uscita Via Iommella Piccola”.

Le immagini sono riprese da Charly 57 e Fabio Galano, che ringraziamo.