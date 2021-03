Sanremo, lavoratori protestano fuori al Teatro Ariston contro le chiusure legate al Covid-19

Sanremo. Oggi è l’ultima giornata del Festival della canzone italiana e fuori al Teatro Ariston una cinquantina di lavoratori manifestano chiedendo di poter tornare alle loro attività e lamentando le difficoltà economiche legate allo stop lavorativo forzato a causa dell’emergenza Covid-19.

I manifestanti hanno approfittato della presenza dei giornalisti per dare visibilità alle proprie esigenze ed hanno più volte urlato il nome di “Amadeus” insieme allo slogan “Vogliamo solo il lavoro”. La protesta è in forma pacifica e sul posto diversi agenti della Polizia monitorano la situazione per evitare ulteriori problematiche.

(Video di Riviera 24)