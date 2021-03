Sanremo, il look di Madame infiamma i social.

Dopo il tailleur pantalone con gli specchietti, Madame osa il nude look nella quarta serata del Festival: sotto gli shorts, sopra un bustier da giovane guerriera ma le gambe nude sono coperta dal tulle punteggiato di paillettes. Alla quarta sera la cantante vicentina di Creazzo trova l’equilibrio e riesce a dare corpo al dolore del suo pezzo “Voce” che poco a poco si mostra in tutta la sua elegante intensità.

La mise trasparente di Madame, firmata Dior, infiamma i social e i telespettatori di Sanremo che l’hanno vista sul palco dell’Ariston con un abito molto particolare sui cui significati ci si interroga. Ma in molti ci erano preparati. Madame già nella terza serata dedicata alle cover, con l’esibizione del rap ante litteram di “Prisencolinensinainciusol” firmato Adriano Celentano, si era presentata con alta creatività, capacità di scelta e coraggio.

«Questa sera mi vesto da madre. Madre della mia voce» ha scritto la cantante prima della sua esibizione su Instagram. La sua canzone di Sanremo parla di forza interiore, del sapersi ritrovare in mezzo al rumore, imparando ad amare e rispettare se stessa e a far sentire la propria voce.

La cantante, in gara al Festival con «Voce», ha deciso di raccontarsi senza filtri anche in un’intervista a Repubblica: «Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti», ha detto Madame.

Fonte Il Giornale di Vicenza