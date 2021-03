Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: salta la sua partecipazione

Simona Ventura positiva al Covid. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa a Sanremo 2021. «Con grande dispiacere per me – ha spiegato Amadeus – devo comunicare che Simona è risultata positiva. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare».

«La cosa più straordinaria è che noi lo volevamo, ma non pensavamo che accadesse: i giovani si sono riversati su Rai1 a vedere il festival. Ci sono dei numeri da televisione di piattaforma, che sono un dato che non è mai accaduto nella storia», ha osservato Amadeus, commentando i dati del festival e cambiando discorso. «I ragazzi oggi non si guardano più Sanremo sul divano del salotto, sono abituati a guardare il monitor, e questo è un dato incredibile», ha detto il conduttore.