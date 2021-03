San Giuseppe Vesuviano, il sindaco: “Nuove restrizioni per contenere i contagi da Covid-19”

San Giuseppe Vesuviano. Il sindaco Vincenzo Catapano annuncia nuove restrizioni a causa del diffondersi dei contagi da Covid-19 in linea con quello che sta accadendo a livello regionale, legato in modo particolare al diffondersi delle nuove varianti del virus.

Il primo cittadino – come riporta “Il Fatto Vesuviano” – precisa che: “Il nuovo governo sta iniziando a compiere importanti cambi di passo, sia per quanto riguarda la gestione logistica dell’emergenza, sia per quanto concerne le attività di protezione civile. Attendiamo ora gli ulteriori provvedimenti a sostegno di un tessuto socio-economico stanco ed in grande difficoltà. Occorre il contributo di tutti e la massima attenzione per vincere questa sfida e ritornare quanto prima alla normalità. Vi chiedo di limitare al massimo i contatti, anche intrafamiliari, ed uscire solo per motivi di stringente necessità lavorativa o di salute. Questo lo chiedo a voi e, per vostro tramite, ai vostri figli. Solo uniti ridurremo i danni”.