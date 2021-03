Salvatore Gargiulo, nuovo dottore a Positano!

Salvatore Gargiulo si è laureato in Architettura dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” a Napoli con 110 e lode! Ancora una felicità a Positano in Costiera amalfitana

Il relatore è il professore napoletano originario di Atrani, Cherubino Gambardella e, la tesi s’intitola “SuperPositano” in riferimento alla mostra “SuperNapoli” esposta alla Triennale di Milano del 2015. “… una visione futuristica che riguarda un nuovo insediamento, un’architettura sanitaria, una riconversione e una sperimentazione nel suolo positanese”.

Che questo traguardo sia solo l’inizio di una lunga serie, Positanonews augura il meglio al neodottore e alla sua famiglia. Ad Maiori!