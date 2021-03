Salvarono la vita al compagno di squadra Dziczek, stamane importante riconoscimento per loro

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha consegnato stamane alle 11, nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città in via Roma, un riconoscimento agli atleti Vittorio Parigini e Francesco Di Tacchio, per aver soccorso tempestivamente il loro compagno Patryk, svenuto in campo lo scorso 20 febbraio durante il match con l’Ascoli. “È una cosa riempie di orgoglio e dà allo sport una sua veste pedagogica. – ha affermato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – Lo sport insegna la lealtà, l’altruismo e gesti che non devono passare inosservati. Quando prevalgono azioni di questo tenore, credo che sia una cosa particolarmente significativa”. Un attestato ufficiale e la consegna di un libro di storia sulla città di Salerno: questi gli omaggi per i due calciatori. “È stato un gesto istintivo. – ha spiegato Di Tacchio – Ho ricevuto tanti messaggi dalla gente per essere passato quasi da eroe. Non mi sento assolutamente così. Il merito va dato anche ai medici che erano lì sul campo, ma il vero grande eroe è proprio Patryk. Chi ha vissuto quegli attimi ha visto comunque lo sforzo che ha dovuto fare per rimettersi. Ha lasciato qualcosa nella mia vita, ma sono contento per lui, che stia bene e che possa tornare quanto prima a fare quello che ama”.