Salgono i contagi in Campania, 27 comuni rischiano di diventare zona rossa

Non diminuisce il numero dei nuovi casi giornalieri di positività al Covid-19 in Campania, attualmente in zona arancione. In particolare sono 27 comuni in provincia di Caserta a registrare un aumento dei contagi tanto da poter presto diventare zona rossa con misure più restrittive. Tranne Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere si tratta di comuni che contano poche migliaia di abitanti.

In provincia di Napoli invece massima attenzione per Torre Annunziata dove i numeri continuano a mantenersi alti al punto che il sindaco Vincenzo Ascione ha firmato un’ordinanza con la quale, a partire da oggi 3 marzo e fino al prossimo 15 marzo, dalle ore 11.00 alle 22.00 alcune strade cittadine resteranno chiuse al pubblico e vi si potrà accedere solo se residenti, oppure per raggiungere attività commerciali e studi professionali. In ogni caso è vietato stazionare. Le strade interessate dall’ordinanza sindacale – come riporta “Il Messaggero” – sono via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I, piazzale Kennedy; via G. Marconi e viale C. Colombo, nel tratto di strada compreso tra largo L. Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”; Villa Comunale.