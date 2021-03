Salerno: scompare l’allenatore Felice Marano. “Pezzo di storia”, il messaggio dello Sport Club ’85 Tramonti

Un pezzo di storia dello Sport Club ’85 Tramonti se ne va: ci ha lasciati all’età di 83 anni Mister Felice Marano, allenatore della formazione gialloverde negli anni Novanta che all’epoca militava nel campionato di Promozione. Marano ha scritto pagine importanti del calcio provinciale, da calciatore è stato una grande mezzala della Salernitana, che tra il 1957 e il 1964 ha collezionato 10 reti in 60 presenze in Serie C, passando poi anche al Bologna. Da allenatore ha lasciato un segno indelebile, insegnando calcio prima nelle formazioni giovanili granata e poi nei principali club locali del salernitano, tra cui l’S.C. ’85 Tramonti. La società tutta si unisce al cordoglio dei cari del compianto Felice Marano. La “sua” squadra lo omaggia con un affettuoso saluto, in memoria di quelle indimenticate annate in gialloverde. “GRANDE MISTER!”