Salerno, Polizia di Stato: fermato in strada con droga in auto, arrestato spacciatore

Salerno. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore salernitano, E.P., classe 1980, con pregiudizi per traffico di stupefacenti, in quanto colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno infatti lo hanno trovato in possesso di cocaina crack, all’esito di un controllo,mentre effettuava consegne di stupefacente in varie zone della città a bordo della propria autovettura Fiat 500 X. I poliziotti, infatti, hanno appurato che lo spacciatore aveva avviato un’attività illecita di spaccio con tali consegne in città.

L’uomo è stato quindi controllato dagli agenti e trovato in possesso di un pacchetto di tabacchi al cui interno vi erano tre involucri contenentidosi di cocaina crack. Anche l’auto utilizzata per il reatoè stata sottoposta a perquisizione ed al suo interno è stata rinvenuta la somma di 900 euro in banconote di vario taglio ed altre quattro dosi di cocaina crack che il pusher nascondeva all’interno diun dispositivo telecomando, in particolare nel vano batterie.

I Poliziotti hanno quindi perquisito anche l’abitazione dello spacciatore ed, in un armadio, hanno rinvenuto altri due involucri di cocaina crack. Lo spacciatore salernitano, E.P., classe 1980, è stato quindi arrestato dagli Agenti della Polizia di Stato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la traduzione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.