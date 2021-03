Salerno, lo sfogo di un lavoratore: «Multato mentre mangiavo un panino»

Salerno. Uomo multato mentre mangiava un panino e perché non indossava la mascherina. Protagonista della vicenda avvenuta sul lungomare Trieste di Salerno è l’agente di commercio Ciro Ciccarelli. Racconta la sua storia – che riportiamo – La Città di Salerno.

Il professionista, che abita in provincia di Varese ma è residente a Caserta, venerdì scorso alle 14.30 insieme a un collega di Cava De’ Tirreni si trovava in città per affari. L’uomo, infatti, lavora per un’azienda che vende ai ristoranti prodotti per tovagliato monouso in cotone. Dopo l’appuntamento con un cliente, ha deciso di mangiare insieme al collega un boccone all’aria aperta, nel rispetto delle norme anti- Covid: si è seduto, infatti, su una panchina lontano dal suo collega. Una decisione presa proprio per non incorrere in contravvenzioni. I due agenti di commercio, infatti, avevano deciso di non mangiare il panino in auto per evitare di essere sanzionati. «Mentre stavo finendo l’ultimo boccone del panino, senza mascherina giustamente, mi hanno fermato e mi hanno intimato con brutti modi di indossare il dispositivo di protezione», racconta Ciccarelli. «Ho risposto dicendo che l’avrei messa subito dopo aver finito di mangiare. Ho anche fatto il gesto di prenderla e mi è stato detto “muoviti, metti la mascherina”. Ho protestato per questi modi utilizzati. Poi gli agenti mi hanno chiesto i documenti e mi hanno fatto la multa di 280 euro».

L’uomo ha subito fornito alle forze dell’ordine tutti i documenti, anche se vive in Lombardia è in Campania per occuparsi di affari di lavoro. «Mi hanno fatto la multa perché privo di dispositivo di protezione. Al che ho chiesto come avrei potuto mangiare qualcosa, rispondendomi che sarei dovuto tornare a casa ». Deluso e amareggiato, l’uomo che ha evidenziato alle forze dell’ordine che il suo domicilio è a Caserta mentre la residenza addirittura in Lombardia. «Non voglio farne una questione di principio, ma bisogna trovare la soluzione giusta. Avevo conservato anche il sacchettino di asporto con gli scontrini che ci aveva fatto il ristoratore», ha spiegato poi Ciccarelli. «Le forze dell’ordine devono far rispettare i regolamenti, perché la il virus sta facendo sentire tutta la sua forza ed è giusto che siano fatti i controlli. Ma bisogna capire le situazioni e capire dove non c’è pericolo, perché sembra quasi che l’agente in questione si sia insospettito quando ho protestato per i modi utilizzati ». L’agente di commercio ha giù annunciato che farà ricorso e contesterà la sanzione. «Faccio ricorso per una questione di giustizia, di dignità. Qua siamo all’assurdo. Non sapevo se ridere o piangere».