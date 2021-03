Salerno, la prossima settimana potrebbero concludersi le vaccinazioni degli insegnanti

Fino ad ora circa 1.000 insegnanti hanno ricevuto la prima dose del vaccino di Astrazeneca contro il Covid-19 e l’ASL spera di riuscire a terminare la campagna vaccinale del personale scolastico entro la settimana prossima. Si proseguirà con le vaccinazioni dal lunedì al venerdì e il sabato per l’intera giornata in un unico centro e cioè presso l’Istituto Santa Caterina Da Siena di Salerno – come riporta “TV Medica” – grazie al lavoro di quattro squadre distinte in tre postazioni. Poi bisognerà attendere 12 giorni per la dose di richiamo. Anche in provincia di Salerno l’obiettivo dell’ASL è di vaccinare tutti nel giro di 10 giorni.