Salerno: dichiarato lo stato di agitazione per tutto il personale mensa dell’ospedale Ruggi

La FLAICA CUB di Salerno ha dichiarato lo stato d’agitazione dei lavoratori della mensa dell’ospedale Ruggi di Salerno, “preso atto che dopo ripetute comunicazioni, la direzione aziendale in merito alle nostre ripetute richieste di chiarimenti e alle notizie sempre più insistenti, sul presunto passaggio diretto ed immediato dei lavoratori, purtroppo resta in silenzio assordante e tutte le richieste dei lavoratori restano ancora inevase”.

“L’incertezza per il futuro dei lavoratori è preoccupante. Nessuna comunicazione è stata data ai lavoratori anche si sembrerebbe che sia già stato effettuato il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori ad altra società, nella giornata 16/03/2021, il tutto nel massimo silenzio.

Alcuni lavoratori senza nessuna presa di servizio, continuano ad essere lasciati a casa in Fis ( fondo d’integrazione salariale) nonostante la crisi sanitaria in atto, mentre sembrerebbe che stia in servizio personale a scadenza di contratto.

L’O.S. e i lavoratori chiedono di conoscere le motivazioni per il lavoro straordinario fatto svolgere a detto personale, mentre tanti lavoratori che, dovendo iniziare il proprio lavoro in data 18/03/2021, sono stati costretti a restare a casa ancora in FIS. Disposti a proseguire la nostra protesta anche con lo sciopero se sarà necessario a far luce su questo utilizzo improprio degli ammortizzatori sociali”.