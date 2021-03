Salerno. Compra droga su Instagram: arrestato

Da quanto si è appreso, l’hashish sarebbe giunta addirittura dalla Spagna. Il contatto con il fornitore, rigorosamente anonimo, è avvenuto attraverso il social network Instagram dove – a quanto pare – ci sono trafficanti che usano profili anonimi per promuovere la loro illecita e molto redditizia attività illegale. Si racconta di video-tutorial dove il venditore mostra solo le mani, come un abile prestigiatore. Immagini accompagnate da un audio camuffato per rendere irriconoscibile la voce di chi sta cercando di piazzare l’hashish. Si vedono in video pezzi di stupefacente che il venditore mette in mostra davanti all’obiettivo per mostrare consistenza e qualità. La fornitura segue, suppergiù, le stesse regole dell’e-commerce. Anche per il corrispettivo: rigorosamente dato in anticipo e pagato attraverso moneta elettronica. Preferibilmente tramite bitcoin, la criptovaluta, nel caso di specie è stato pagato con un accredito su postapay. La merce arriva dall’estero, ma ci sono anche consegne nazionali. Le tratte più diffuse sono quelle europee: Spagna e Germania in testa.

Questa è la trafila che ha seguito, forse, il salernitano arrestato nei giorni scorsi. Anche lui ha dato seguito ai tutorial ed ha acquistato la droga standosene seduto dietro a un monitor perché il resto del lavoro, quello più rischioso della consegna, lo hanno fatto, ignari del contenuto, i fattorini degli spedizionieri. La consegna stavolta l’hanno bloccata i carabinieri sotto l’abitazione del trentenne: un operaio con un piccolo pregiudizio di polizia. I militari sono andati diritti al pacco, scoprendo il reale contenuto. L’arrestato consegnato lo stupefacente, ammettendo di averla acquista aper uso personale. La droga viaggiava attraverso altri prodotti per non dare nel segno. L’acquisto on line è l’ultima frontiera dei pusher che così bypassano i canali controllati dalla criminalità organizzata. Soprattutto la spedizione attraverso i corrieri express è una modalità sempre più diffusa. Di solito si ritira il pacco al centro di smistamento perché il passaggio per centri minori è troppo rischioso.