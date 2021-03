Salerno, 33enne si suicida lanciandosi dal Viadotto Gatto

Salerno. Mancava circa un quarto d’ora alle 19.00 di oggi quando un 33enne di Nocera Inferiore si è lanciato dal Viadotto Gatto togliendosi la vita. Un gesto estremo in un luogo purtroppo tristemente famoso per tragedie simili e che proprio negli ultimi giorni è stato scenario di altri due suicidi. Sul posto sono giunti i volontari del 118, coadiuvati dalla Polizia, che hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso. Per recuperare il corpo senza vita del 33enne si è reso necessario l’intervento di un elicottero del Vigili del Fuoco.