Salernitana e Spal in campo domani alle 19 in una sfida molto complicata per la lotta play-off. I granata potrebbero sfruttare il fattore campo per provare a continuare ad inseguire il secondo posto e avvicinare il secondo posto. L’assenza del pubblico in questa finale di stagione potrebbe condizionare molto i padroni di casa. Gli estensi proveranno a sfruttare proprio le porte chiuse per continuare ad inseguire il sogno promozione. Una partita destinata ad essere decisa dai singoli dettagli. Alla vigilia della partita, le parole di mister Castori: “Domani affrontiamo una squadra di altissimo livello per la categoria e servirà una grande prestazione. Noi siamo concentrati per fare la nostra partita e vogliamo tornare ad ottenere un risultato positivo importante fra le mura amiche. La squadra sta bene, termina le partite in crescendo e questo fa ben sperare per il futuro. Sarà importante la gestione delle energie perché siamo in un ciclo di gare ravvicinate. Recuperiamo alcuni giocatori che erano indisponibili e tutti saranno utili da qui alla fine”. Anche mister Marino ha analizzato i prossimi avversari: “Sappiamo che loro giocano in verticale e sulla fisicità di Djuric. Puntano sugli inserimenti. Fanno poco palleggio ma sono efficaci perché hanno costruito il loro campionato sul gioco in verticale. Tutti gli allenatori, Castori compreso, preferiscono avere la settimana regolare di lavoro. I nostri avversari hanno ventiquattro ore di riposo in più ma dovrà contare il nostro spirito di rivalsa dopo la sconfitta in casa”.