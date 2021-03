Al Giardino della Minerva con Emanuele Cicerelli. “Un lungo percorso in crescendo sempre sostenuto dall’amore della sua famiglia e dal legame con la sua terra, fino ad arrivare alla maglia numero 10 di quest’anno in un gruppo solido e compatto. Facciamo visita al Giardino della Minerva per andare Box To Box con Emanuele Cicerelli . Intervista a cura di Lella Ventura. Produzione: U.S. Salernitana 191”. Il centrocampista pugliese, cresciuto nelle giovanili del Foggia, il 31 gennaio 2020 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Lazio, che lo lascia in prestito al club campano.