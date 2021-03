Saint Patrick’s Day protagonista del Doodle di Google di oggi (o anche semplicemente Paddy’s Day), la festa che onora San Patrizio, il patrono irlandese. Molto celebre sull’isola, la ricorrenza, che ha antiche radici cattoliche, da qualche decennio è diventata molto popolare anche nel resto del mondo, dove viene festeggiata con parate, balli di tradizione celtica e fiumi di birra. Negli anni attorno all’evento sono fiorite diverse usanze, alcune delle quali hanno a che fare con diverse leggende legate alla vita del Santo.

Chi era San Patrizio

Nato nel 385, San Patrizio secondo la tradizione è morto il 17 marzo 461, data che è stata scelta per celebrarne la festa. Di origini scozzesi, Maewyin Succat (il vero nome del Santo) all’età di sedici anni sarebbe stato rapito dai pirati irlandesi e venduto come schiavo nel regno di Dalriada, che ai tempi comprendeva la costa occidentale della Scozia e le coste settentrionali dell’Irlanda. Dopo un breve periodo, il giovane sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe fatto diacono col nome latino di Patrizio. Diventato vescovo, avrebbe ricevuto l’incarico di papa Celestino I di evangelizzare le terre irlandesi, missione portata a termine con talmente tanto impegno da meritarsi il titolo di patrono dell’isola. In merito alla sua identità, molti storici sostengono che in realtà l’opera di evangelizzazione ascritta a San Patrizio sia in parte merito di un altro vescovo che visse in Irlanda in quegli anni: San Palladio. Il patrono d’Irlanda, infatti, si sarebbe dedicato alle aree nord-ovest dell’isola mentre la parte orientale sarebbe stata appannaggio dell’altro Santo.