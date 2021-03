Sailogy promuove la Costiera amalfitana, stiamo parlando di una delle migliori piattaforme al mondo per il noleggio barche. In un’estate, quella del 2021, ancora una volta piena d’incertezze, la vacanza in barca permetterà di passare un po’ di giorni in tranquillità e sicurezza senza lo stress richiesto dal distanziamento, dalle mascherine e dai tamponi. Il sito Sailogy ha confrontato la spesa di una settimana ad agosto per una famiglia di 4 persone in Costiera amalfitana, che è considerata una delle mete italiane al top tra le preferenze dei loro clienti, e secondo i loro analisti è più vantaggiosa la vacanza in barca (2.300,00 euro) che in albergo (3.300,00 euro). In base a questi dati economici e agli indubbi “vantaggi” che permettono a chi sceglie la vacanza in barca di bypassare la “schiavitù dei divieti” entrando nella cosiddetta bolla anti-covid garantita dal fatto che chi salpa con te sia familiare o semplice conoscente ha fatto prima il tampone; un viaggiatore su tre ha già scelto questo tipo vacanza e l’Italia risulta la meta più gettonata. Secondo Sailogy l’Italia per gli amanti della nautica si conferma il top, se le prenotazioni in questo stesso periodo nel 2020 erano al 14%, oggi sono schizzate al 39%. L’Italia se la gioca con la Grecia 28% e la Croazia. Il 30% delle prenotazioni riguarda catamarani, formula ideale per chi è alle prime armi con la nautica e per i gruppi di 8 e più persone. Il bisogno di spazi inoltre ha fatto lievitare la richiesta della clientela per imbarcazioni con 4 cabine registrando un + 43% , e per quelle a 5 cabine + 40%. Sailogy è nato per offrire una vacanza in barca per tutte le tasche, non solo per una clientela upper class. Al momento il sold out è in via di raggiungimento per il mese di luglio 2021, preferito ad agosto. Naturalmente la vacanza in barca richiede patente nautica, professionalità, rispetto ed educazione ambientale: il mare e le creature che lo abitano vanno – sempre – rispettati, così come le coste e gli specchi d’acqua dove insistono le riserve marine, sono raccomandazioni mai superflue. di Luigi De Rosa