Sorrento. “Sacro e profano: binomio perfetto. La festa del papà” di Annamaria Farricelli.

Quando la mescolanza tra sacro e profano si trasforma in un unico connubio, ecco che l’ emozione raggiunge il perfetto stato di esaltazione emotiva: 19 Marzo , festa del papà. In questo particolare e triste momento storico, ognuno di noi è portato a riconsiderare ciò che di più caro si ha su questa effimera terra: “ gli affetti”, quelli veri , quelli importanti, quelli che ci accompagnano fino all’ ultimo momento della nostra vita. Oggi si omaggiano i nostri papà, quelli che ancora possiamo abbracciare e quelli che abbracciamo con lo sguardo del cuore, ma non sarà certo il 19 marzo a ricordarci che questa “ figura” è al nostro fianco sempre. Quello che vogliamo semplicemente ricordare è la delicata origine di questa tradizione cristiana che, intrecciandosi , appunto , col profano , regala un “ binomio perfetto “. Le origini sono molto remote e, com’era consuetudine nei riti pagani, in primavera, si prevedeva la purificazione del raccolto dei campi. Enormi cataste di legna venivano accese e, prima di spegnersi, alcuni ragazzi, scavalcavano, con grandi salti , le braci propiziatorie, mentre le vecchiette intonavano canti a S. Giuseppe friggendo dolcini.

Questi riti venivano accompagnati dalle zeppole, o frittelle di S. Giuseppe, dolce tipico italiano che deriva dalla tradizione risalente all’ epoca romana. Infatti, dopo la fuga in Egitto con Maria ed il piccolo Gesù, Giuseppe dovette vendere frittelle per mantenere la famiglia. Da qui, anche con varianti diverse in ogni regione, in Italia si accendono falò e si mangiano frittelle. La tradizione ha stabilito il 19 Marzo in onore del papà di Gesù, il nostro S. Giuseppe e noi lo ricordiamo anche quest’ anno, forse con più preoccupazione, insicurezza, ansia, ma anche con la consapevolezza di guardare con più gioia negli occhi il nostro Papà, mangiare con lui una “ zeppola “, rivolgergli una parola affettuosa, una carezza che gli scaldi il cuore, per tutti quelli che hanno la fortuna di poterlo fare. Senza però dimenticare di volgere un piccolo pensiero a quel “ FALEGNAME “ che ha visto la sua “ RINASCITA “ il 19 Marzo, per farci capire e apprezzare maggiormente il dono di avere il PAPA’. UN AUGURIO anche al mio PAPA’ che mi guarda da lassù…ti voglio bene PAPA’ !

AUGURI A TUTTI I PAPA’ !!!!