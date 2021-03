ROMA O NAPOLI FONSECA E GATTUSO QUALE FUTURO ? DOMANI SERA PARTITA DELLA VERITA’

Uno scontro che vale la Champions League. Dopo la sconfitta di Parma e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la settimana di fuoco della Roma di Paulo Fonseca si conclude con lo scontro diretto di Rino Gattuso. Entrambe le compagini si trovano attualmente a 50 punti, ma gli azzurri sono davanti per via della miglior differenza reti e per aver vinto la gara d’andata. Il Napoli ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Roma in Serie A (1N, 2P), incluse le ultime due in ordine di tempo: è dal 1976 che i giallorossi non perdono almeno tre gare consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato.

In conferenza stampa, il tecnico giallorosso parla di questa partita delicatissima:“Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata, è motivata. Mi aspetto una buona prestazione della mia squadra.

Siamo pronti per questa partita”.Il vero punto negativo di questa stagione della Roma sono stati gli scontri diretti, in quanto i giallorossi non sono ancora stati in grado di vincere una partita contro una delle prime 7 della classifica di Serie A. Detto ciò, il pensiero torna comunque anche alla bellissima serata di Europa League:

“La squadra sta bene dopo il passaggio del turno ma adesso non dobbiamo pensare all’Europa League ma solo alla partita di domani col Napoli che è molto importante per noi. E’ un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League ma adesso dobbiamo ritornare al campionato”.

Infine una considerazione sugli assenti per questa partita:“Veretout non deve operarsi. Entrambi non ci saranno nella partita di domani ma stanno lavorando bene e penso che a breve i due torneranno ad allenarsi con la squadra. Smalling lo stiamo gestendo giorno per giorno ma sta molto meglio”.